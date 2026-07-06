Минобороны РФ: Сорвана массированная атака Киева из 625 дронов по объектам вне зоны СВО

В ночь на 6 июля Киев предпринял попытку массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам вне зоны проведения специальной военной операции, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.





В общей сложности украинская сторона задействовала 625 ударных дронов большой дальности, из которых 613 были сбиты над российскими регионами. В оборонном ведомстве подчеркнули, что спланированная президентом страны Владимиром Зеленским под саммит НАТО атака была сорвана профессиональными действиями личного состава Вооруженных сил России.





Отмечается, что целями атаки украинских войск являлись объекты топливно-энергетического комплекса и логистики. Под удар попали Ленинградская, Брянская, Белгородская, Ярославская, Калужская и Курская области, а также Крым. В министерстве отметили, что Киев пытался продемонстрировать западным спонсорам готовность наносить удары по гражданским объектам на территории РФ.





В российском военном ведомстве добавили, что стремление спонсоров Украины увеличивать объемы поставок беспилотников и ракет, производимых в Европейском союзе и Великобритании, будут парированы ростом ответных ударов по украинской территории.