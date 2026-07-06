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Омскую область атакуют украинские беспилотники
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Омскую область атакуют украинские беспилотники

В местном аэропорту были введены временные ограничения, а прилетающие рейсы перенаправили на запасные аэродромы

Daily Storm

Над Омской областью силами противовоздушной обороны Министерства обороны России были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. 


По его словам, последствия атаки в данный момент уточняются. Руководитель области призвал местных жителей соблюдать меры безопасности, не подходить к обломкам дронов, а также не вести их фото- и видеосъемку. 


Ранее глава региона заявлял о фиксации беспилотной опасности и публиковал карту укрытий с инструкцией на случай ЧС.


Из-за атаки беспилотников в аэропорту Омска впервые ввели временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов. В результате прибывающие рейсы пришлось перенаправить на запасные аэродромы. В частности, самолет из Сургута ушел в Новосибирск, рейс из Санкт-Петербурга перенаправили в Сургут, борт из московского Шереметьево приземлился в Новосибирске, а летевший из Ташкента самолет принял аэропорт Астаны.

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#омская область #атака беспилотников #омск