Омскую область атакуют украинские беспилотники

Над Омской областью силами противовоздушной обороны Министерства обороны России были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.





По его словам, последствия атаки в данный момент уточняются. Руководитель области призвал местных жителей соблюдать меры безопасности, не подходить к обломкам дронов, а также не вести их фото- и видеосъемку.





Ранее глава региона заявлял о фиксации беспилотной опасности и публиковал карту укрытий с инструкцией на случай ЧС.





Из-за атаки беспилотников в аэропорту Омска впервые ввели временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов. В результате прибывающие рейсы пришлось перенаправить на запасные аэродромы. В частности, самолет из Сургута ушел в Новосибирск, рейс из Санкт-Петербурга перенаправили в Сургут, борт из московского Шереметьево приземлился в Новосибирске, а летевший из Ташкента самолет принял аэропорт Астаны.