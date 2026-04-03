«Мальчик поступил спонтанно»: омбудсмен рассказала о школьнике, напавшем с ножом на двух детей под Тюменью

Региональный омбудсмен раскрыла детали нападения школьника с ножом на двух детей под Тюменью. По словам Оксаны Савиновой, никакого буллинга не было и пострадавшие не дразнили мальчика.





«Там благополучная семья у мальчика. Не было никаких ранее к ней претензий у органов опеки. Детям , которые пострадали, оказали помощь и их жизни ничего не угрожает. Никакой агрессии, буллинга со стороны других детей в отношении этого мальчика не было», — заявила Daily Storm омбудсмен.





«Поэтому мальчик поступил спонтанно. Сейчас Компетентные органы занимаются выяснением всех обстоятельств и примут решения в отношении нападавшего», — добавила уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области.





Вечером 2 апреля мальчик с ножом напал на двух детей на игровой площадке в поселке Винзили Тюменского района. Оба получили травмы. Один ребенок находится в состоянии средней тяжести, он госпитализирован. Второго пострадавшего направили на амбулаторное лечение, сообщили местные власти.





Нападавшему 12 лет, он инвалид с рождения, передавало ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Предварительно, у школьника психиатрическое заболевание.





В МВД организовали проверку по факту инцидента. К расследованию также подключилась региональная прокуратура — ведомство организовало проведение проверки исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.