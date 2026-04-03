Утраченные скульптуры здания на Большой Дмитровке хотят восстановить в Москве

В столице могут восстановить две утраченные скульптуры, которые были частью архитектурного облика исторического здания на улице Большая Дмитровка, 2. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил автор инициативы, советник ректора НИУ ВШЭ, журналист Олег Леонов.





Речь идет о здании, на первом этаже которого находится наземный вестибюль станций метро «Театральная» и «Охотный Ряд». В конце 1930-х годов его реконструировали по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, а ниши по бокам от входа в метро заняли фигуры атлетов работы скульптора Арменака Степанянца. Со временем изваяния были утрачены — их демонтировали из-за неудовлетворительного состояния, так как материал разрушался под воздействием внешней среды.





Леонов предлагает восстановить две скульптуры — «Физкультурника с гранатой» и «Физкультурника с мячом». По его мнению, это поможет сохранить стилистику центра столицы и авторский замысел архитектора.





Идею поддержали в столичном департаменте культурного наследия. Специалисты считают, что сохранившиеся архивные фотографии и аналогичные скульптуры позволяют воссоздать утраченные элементы. В департаменте отметили, что работа потребует времени и совместных усилий архивистов, историков, скульпторов и инженеров, но это важный шаг к восстановлению исторического облика здания.