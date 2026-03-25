Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние восемь лет. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.





Депутат объяснила, что продолжительность выходных связана с принципами формирования производственного календаря. В 2025/2026 году новогодние каникулы были рекордно длинными — 12 дней, с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го включительно. Это повлияло на длительность отдыха в мае.





Стенякина напомнила, что праздничными днями закреплены 1 и 9 мая, а остальное зависит от системы переноса выходных. В 2026 году нерабочими на майские праздники станут 1–3 мая (пятница — воскресенье) и 9–11 мая (суббота — понедельник). Суммарно выходные составят шесть дней.





Депутат сообщила, что после майских праздников россиян ждут длинные выходные в июне. Они продлятся с 12 по 14 число.