Новости
Новости 18+
St
Венгрия прекращает поставки газа Украине
18+
Меры будут действовать до возобновления транзита российской нефти по «Дружбе» undefined
Новости

Венгрия прекращает поставки газа Украине

Меры будут действовать до возобновления транзита российской нефти по «Дружбе»

Венгрия прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.


В видеообращении, опубликованном в соцсетях, глава венгерского правительства пояснил, что для преодоления «нефтяной блокады» и обеспечения энергоснабжения страны требуются новые меры. В связи с этим Будапешт намерен поэтапно свернуть поставки газа в адрес Украины, а высвобождающиеся объемы оставлять для внутреннего хранения.


Орбан подчеркнул, что, пока Украина не возобновит поставки нефти, она не будет получать газ из Венгрии.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...