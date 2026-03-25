Венгрия прекращает поставки газа Украине

Венгрия прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.





В видеообращении, опубликованном в соцсетях, глава венгерского правительства пояснил, что для преодоления «нефтяной блокады» и обеспечения энергоснабжения страны требуются новые меры. В связи с этим Будапешт намерен поэтапно свернуть поставки газа в адрес Украины, а высвобождающиеся объемы оставлять для внутреннего хранения.





Орбан подчеркнул, что, пока Украина не возобновит поставки нефти, она не будет получать газ из Венгрии.