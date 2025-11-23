МЧС: Москву накроет ледяной дождь

В ночь на 24 ноября в некоторых районах Москвы ожидается ледяной дождь и гололед. Об этом передает пресс-служба МЧС.





В сообщении ведомства говорится о том, что в отдельных районах столицы с 23:00 мск 23 ноября до 8:00 мск 24 ноября будут ледяной дождь, гололед. Местами гололедица, указали в МЧС.





Ведомство попросило местных жителей парковаться в безопасных местах, обходить шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.





Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее заявил, что погоду в первый день грядущей недели (24 ноября) в столичном регионе сформирует активный южный циклон, его центр будет смещаться с юга на север.