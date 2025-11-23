США могут поставить Украине ракеты Tomahawk после заключения мирного соглашения. Это нужно для «послевоенного сдерживания», пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники среди американских официальных лиц.





Передача ракет может стать альтернативой размещению европейских войск в качестве «сил сдерживания». У Дональда Трампа также есть возможность изменить лимит на сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек.





«Суверенитет Украины ни при каких обстоятельствах не может быть поставлен под угрозу. Это открыло бы шлюзы в Европу. Мы не хотим распада Украины», — сказал один из источников. Он назвал такой сценарий «вторым пришествием Югославии».





Владимир Зеленский, возможно, готов пойти на компромисс по вопросу «обмена земель» в ДНР для заключения мира. Об этом заявил секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров на недавней встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, пишет колумнист.





Глава Госдепа США Марко Рубио «стремился дистанцировать Штаты» от инициативы по Украине, сообщает Financial Times. По данным газеты, дипломат сказал сенаторам, что Россия передала план США, а затем американцы представили документ Украине. Позже Рубио заявил, что автором плана были Штаты.





Спецпосланник Трампа Кит Келлог считает, что США очень близки к урегулированию на Украине. «В армии мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели — самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», — признавался генерал.