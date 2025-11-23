Экс-ведущему «Модного приговора» Васильеву грозит арест

Бывшего ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева могут заочно арестовать из-за налоговых долгов. Компания ООО «ЛАВ» задолжала ФНС 325 тысяч рублей и не платит по счетам с мая, информирует канал Mash.





В сообщении указывается, что налоговая подала на компанию иск на 95 тысяч рублей. Счета фирмы в двух банках были заблокированы и арестованы. При этом юридический адрес в документах был признан недостоверным.





Отмечается, что выручка бизнеса резко упала: с 26 миллионов рублей в 2022 году — до нуля в 2024-м.





«ЛАВ» ранее сотрудничала с производителями фарфора, текстиля и хрусталя, выпуская коллаборации. В настоящий момент компания прекратила прием заказов: соцсети удалили, корпоративный номер выставили на продажу, а остатки товаров распродавали за копейки на маркетплейсах.





Васильев покинул РФ в 2022 году после начала СВО. Бывший ведущий «Модного приговора» осудил спецоперацию. Васильев признался, что не намерен возвращаться в Россию. Сейчас мужчина живет во Франции и зарабатывает на жизнь лекциями о моде.