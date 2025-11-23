Новости
Финский политик предрек войну Европы с Россией на фоне СВО
Лидеры стран ЕС доведут Украину до полного краха, если она продолжит войну, заявил Армандо Мема
Финский политик Армандо Мема выразил мнение, что главы европейских стран начнут войну с Россией, продолжая украинский конфликт.


Лидеры стран ЕС доведут Украину до полного краха, если она продолжит войну, написал политик в соцсетях.


Также, как считает Мема, в ЕС могут втянуть всю Европу в войну против России, если конфликт между Москвой и Киевом будет продолжаться.


Ранее сербский лидер Александар Вучич также выразил мнение, что Европа готовится к возможному военному конфликту с РФ.


Вучич говорил это, реагируя на заявление начальника Главного штаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона. Тот утверждает, что французская армия якобы должна быть готова к столкновению с РФ через три-четыре года.


Вучич признался: анализируя факты, он приходит к выводу, что «война между Европой и Россией становится все более очевидной».

