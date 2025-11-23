Финский политик Армандо Мема выразил мнение, что главы европейских стран начнут войну с Россией, продолжая украинский конфликт.
Лидеры стран ЕС доведут Украину до полного краха, если она продолжит войну, написал политик в соцсетях.
Также, как считает Мема, в ЕС могут втянуть всю Европу в войну против России, если конфликт между Москвой и Киевом будет продолжаться.
Ранее сербский лидер Александар Вучич также выразил мнение, что Европа готовится к возможному военному конфликту с РФ.
Вучич говорил это, реагируя на заявление начальника Главного штаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона. Тот утверждает, что французская армия якобы должна быть готова к столкновению с РФ через три-четыре года.
Вучич признался: анализируя факты, он приходит к выводу, что «война между Европой и Россией становится все более очевидной».