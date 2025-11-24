«Обновленные и уточненные рамки»: в Белом доме заявили, что договорились с Киевом об изменениях в мирном плане Трампа

США и Украина изменили условия американского мирного плана из 28 пунктов, предложенного ранее. Это следует из заявления Белого дома по итогам переговоров представителей Вашингтона и Киева в Женеве.





«Обсуждения показали значимый прогресс в согласовании позиций и определении четких следующих шагов. Они подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. По итогам обсуждений стороны разработали обновленные и уточненные рамки мира», — отмечается в документе.





По данным Axios, встреча была «напряженной». В частности, представители США обвинили украинскую сторону в утечке «негативных подробностей» американского мирного плана.





Украинские Telegram-каналы также опубликовали фото, как утверждается, с места переговоров в Женеве. Член делегации Киева Умеров сломал ручку во время встречи с главой Госдепа Рубио.





По словам Рубио, американская сторона ожидает, что соглашение будет достигнуто «как можно скорее», желательно — к 27 ноября. Глава Госдепа заявлял также о «праве голоса» России в разработке мирного плана. Он сообщал, что по согласованию с украинской стороной Москве передадут результаты переговоров.