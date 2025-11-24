Новости
Новости 18+
St
«Обновленные и уточненные рамки»: в Белом доме заявили, что договорились с Киевом об изменениях в мирном плане Трампа
18+
Встречу делегаций в Женеве назвали результативной Фото: Global Look Press / Offenberg
Новости

«Обновленные и уточненные рамки»: в Белом доме заявили, что договорились с Киевом об изменениях в мирном плане Трампа

Встречу делегаций в Женеве назвали результативной

Фото: Global Look Press / Offenberg

США и Украина изменили условия американского мирного плана из 28 пунктов, предложенного ранее. Это следует из заявления Белого дома по итогам переговоров представителей Вашингтона и Киева в Женеве. 


«Обсуждения показали значимый прогресс в согласовании позиций и определении четких следующих шагов. Они подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. По итогам обсуждений стороны разработали обновленные и уточненные рамки мира», — отмечается в документе. 


По данным Axios, встреча была «напряженной». В частности, представители США обвинили украинскую сторону в утечке «негативных подробностей» американского мирного плана. 


Украинские Telegram-каналы также опубликовали фото, как утверждается, с места переговоров в Женеве. Член делегации Киева Умеров сломал ручку во время встречи с главой Госдепа Рубио. 


По словам Рубио, американская сторона ожидает, что соглашение будет достигнуто «как можно скорее», желательно — к 27 ноября. Глава Госдепа заявлял также о «праве голоса» России в разработке мирного плана. Он сообщал, что по согласованию с украинской стороной Москве передадут результаты переговоров.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #сша #мирный план
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...