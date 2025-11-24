В Алтайском крае диверсанты устроили перестрелку с силовиками, злоумышленников ликвидировали

В Алтайском крае силовики предотвратили диверсию на железной дороге, готовившуюся при координации спецслужб Украины. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.





Уточняется, что 22 ноября на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск двое мужчин пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.





По информации ведомства, двое злоумышленников — местные жители и были завербованы через мессенджер Telegram представителем террористической организации. Мужчины открыли стрельбу при задержании и были ликвидированы.





У них нашли незаконно приобретенное огнестрельное оружие. Следственное отделение УФСБ России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статьям о диверсии, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.





В сентябре в Севастополе задержали повариху, которая планировала отравить бойцов спецоперации и передавала Вооруженным силам Украины сведения о дислокации российских кораблей, сообщили в ФСБ.