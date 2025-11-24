Новости
Новости 18+
St
В Алтайском крае диверсанты устроили перестрелку с силовиками, злоумышленников ликвидировали
18+
По информации ФСБ, преступники действовали при координации украинских спецслужб Фото: Global Look Press / Вадим Ахметов
Новости

В Алтайском крае диверсанты устроили перестрелку с силовиками, злоумышленников ликвидировали

По информации ФСБ, преступники действовали при координации украинских спецслужб

Фото: Global Look Press / Вадим Ахметов

В Алтайском крае силовики предотвратили диверсию на железной дороге, готовившуюся при координации спецслужб Украины. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.


Уточняется, что 22 ноября на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск двое мужчин пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов. 


По информации ведомства, двое злоумышленников — местные жители и были завербованы через мессенджер Telegram представителем террористической организации. Мужчины открыли стрельбу при задержании и были ликвидированы. 


У них нашли незаконно приобретенное огнестрельное оружие. Следственное отделение УФСБ России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статьям о диверсии, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. 


В сентябре в Севастополе задержали повариху, которая планировала отравить бойцов спецоперации и передавала Вооруженным силам Украины сведения о дислокации российских кораблей, сообщили в ФСБ. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#фсб #алтайский край #диверсия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...