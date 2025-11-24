Световой облик Москвы стал частью ее культурного кода — ВЦИОМ

90% москвичей положительно оценили архитектурно-художественную подсветку города. К такому выводу пришел ВЦИОМ, опросив жителей столицы.





Москвичи также проявляют интерес к тематическому световому оформлению города: 68% респондентов замечали такие сценарии освещения.





Эти высокие показатели говорят о том, что световой облик Москвы стал частью ее культурного кода и фактором городской привлекательности, отметили эксперты.





«В условиях долгой московской зимы освещение — мощный инструмент управления публичным пространством»,— считает социолог, руководитель бюро территориальных исследований «Благоника» Ксения Николаева.





По словам эксперта, это напрямую влияет на чувство субъективной безопасности: хорошо освещенная улица психологически привлекательнее, повышает уровень доверия и, как следствие, пешеходную активность.





Хорошая система освещения позволяет комфортно использовать город после наступления темноты, создает пространство, открытое для всех, подчеркнула Николаева.