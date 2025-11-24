В Кремле заявили, что Россия пока не получала информации об итогах переговоров США и Украины в Женеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала информации об итогах переговоров американской и украинской делегаций в Женеве.





«Отслеживали по СМИ, но официально ничего не получали. Мы пока не видели план, только читали заявления по итогам дискуссии в Женеве. Подождем, диалог продолжается, контакты, по-видимому, будут продолжаться», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга.





По его словам, никакой конкретики по переговорам с США пока нет, но российская сторона открыта для таких контактов. Песков также подчеркнул, что вести обсуждения через СМИ — невозможно и некорректно.





«Мы не знаем, насколько достоверно публикации в СМИ. Это слишком ответственный вопрос, чтобы руководствоваться ими», — указал он.





Ранее Белый дом сообщил, что США и Украина изменили условия американского мирного плана из 28 пунктов, предложенного ранее. По данным Axios, встреча была «напряженной». В частности, представители Вашингтона обвинили украинскую сторону в утечке «негативных подробностей» американского мирного плана, утверждает издание.