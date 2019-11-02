Медведев призвал проработать идею перехода стран ШОС на расчеты в нацвалютах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал хорошей инициативой предложение представителя Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о переходе на расчеты в национальных валютах в рамках организации. Медведев также подчеркнул, что этот вопрос необходимо тщательно проработать, и отметил его актуальность в нынешних условиях.





«Хотел бы обратить внимание на предложение казахстанской стороны о разработке конкретных шагов по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС. Это хорошая инициатива, ее нужно проработать», — сказал российский премьер в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте (цитата по «Интерфаксу»).





Медведев пригласил финансовых и банковских экспертов ШОС принять участие в круглом столе, который пройдет в начале 2020 года в Москве. «Рассчитываем, что там будут конкретные результаты, которые позволят нам использовать эти современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчета», — добавил он.





Премьер-министр также пригласил глав правительств стран — участниц ШОС на празднование 75-летия Победы, которое пройдет в России в 2020 году. «Пользуясь этой возможностью, приглашаю принять участие в том празднике, который будет в нашей стране», — сказал Медведев и добавил, что юбилей напомнит о том времени, когда страны вместе «боролись с общей угрозой», а также поспособствует укреплению доверия и взаимопонимания между народами.





Заседание Совета глав правительств стран ШОС проходит 2 ноября в столице Узбекистана Ташкенте. Россию на форуме представляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На встрече обсуждаются перспективы торгово-экономического сотрудничества, гуманитарного взаимодействия, инвестиций, а также перспективы развития транспорта, промышленности и сельского хозяйства. По итогам встречи планируется принять совместное коммюнике, утвердить новую редакцию торгово-экономического сотрудничества до 2035 года, план по реализации программы организации о продовольственной безопасности.