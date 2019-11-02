Организаторы футбольного турнира опровергли отравление детей в отеле Казани

Представитель организатора детских футбольных турниров «В-Гказань» опроверг отравление 31 ребенка в ресторане отеля «Кристалл». Инцидент произошел из-за привезенного одной из команд ротавируса, который выявила экспертиза регионального управления Роспотребнадзора, отметил он в беседе с Daily Storm.





«Никто там не отравился в столовой. Там ротавирус привезла другая команда. Это разные вещи», — сообщил Daily Storm представитель детского футбольного турнира «В-Гказань». По его словам, это показала экспертиза Роспотребнадзора по Республике Татарстан.





В организации подчеркнули, что инцидент никак не сказался на проведении турнира. «Все играют. Турнир идет», — добавил он.





В пресс-службе регионального подразделения Роспотребнадзора сообщили, что вечером 1 ноября в ведомство поступила информация о наличии симптомов кишечной инфекции у 16 детей, прибывших 30-31 октября для участия в футбольном турнире из регионов Российской Федерации и разместившихся для проживания в казанской гостинице «Кристалл». «В гостиницу немедленно выехали специалисты управления, проводится эпидемиологическое расследование, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований», — говорится в сообщении ведомства.





По данным Роспотребнадзора, госпитализированы были трое детей, а остальные оставлены под медицинским наблюдением в гостинице. «У заболевших и лиц с симптомами заболевания отобран материал для исследования. Все дети, прибывшие на турнир (111 человек) осмотрены медработниками, лиц с симптомами ОКИ [острая кишечная инфекция] не выявлено, установлено медицинское наблюдение», — добавили в пресс-службе.





Ранее в СМИ появилась информация об отравлении вечером 1 ноября 31 ребенка в возрасте от шести до девяти лет после обеда в ресторане отеля «Кристалл». Они приехали в Казань из Москвы, Санкт-Петербурга и Барнаула для участия в футбольном турнире. По факту отравления детей управление Следственного комитета России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В следственном управлении уточнили, что услуги по питанию предоставляла компания «Фортепиано».