Суд арестовал охранника детсада в Нарьян-Маре, где убили шестилетнего ребенка

Городской суд Нарьян-Мара 2 ноября заключил под стражу на два месяца охранника детского сада, где 31 октября был убит шестилетний мальчик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СКР.





«Сегодня [2 ноября] суд арестовал охранника [детского сада] на два месяца», — цитирует агентство представителя управления.





Ранее, 1 ноября, суд арестовал на два месяца жителя Нарьян-Мара, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду. Также задержан сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) «Святогоръ», допустивший беспрепятственный проход нетрезвого мужчины в дошкольное учреждение. В ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).





По данным следствия, подозреваемый в убийстве ребенка позвонил по домофону, а охранник, не выходя из комнаты, открыл ему входную дверь. Сотрудник охраны принял подозреваемого за отца одного из малышей. Работник ЧОПа подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека»).





Также было возбуждено дело против сотрудников детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека»), заявили в ведомстве.





Трагедия в Нарьян-Маре случилась днем 31 октября. Ранее СМИ назвали имя подозреваемого — Денис Поздеев. 36-летний мужчина зашел в детский сад во время тихого часа и ударил ножом спящего ребенка. Шестилетний мальчик умер на месте от потери крови. В связи с трагедией губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на День народного единства.