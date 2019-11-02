Премьер-министр Малайзии пригрозил в торговле с ЕС поступать «как Трамп»

Премьер Малайзии подчеркнул, что в ответ на урезание поставок пальмового масла в страны ЕС Куала-Лумпур будет снижать импорт европейских товаров. «Не хотите покупать пальмовое масло из Индонезии или Малайзии? Ну, а мы не будем покупать самолеты Airbus. Лучше какие-нибудь российские самолеты купим или что-нибудь в этом роде», — добавил он.





Махатхир считает, что страны Юго-Восточной Азии обладают достаточной силой и Евросоюз должен это понимать. По мнению малайзийского премьера, Брюссель начал вводить торговые ограничения против азиатских товаров в связи с изменившимся в мире балансом сил. Раньше, отметил он, западные страны поставляли в Азию товары, а взамен получали сырье. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, и Азия не только обладает передовыми технологиями, ни может самостоятельно производить необходимые товары, а Запад, в свою очередь, может оказаться в тупике.





Европейский парламент стремится сократить использование пальмового масла начиная с 2023-го, вплоть до полного запрета в 2030 году. В качестве предлога европейцы высказывают опасения, что его производство приводит к вырубке лесов, гибели животных и усугубляет изменение климата. В Малайзии и Индонезии назвали предложенный ЕС запрет проявлением «двойных стандартов», который лишит средств к существованию миллионы людей.