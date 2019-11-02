Премьер-министр Малайзии пригрозил в торговле с ЕС поступать «как Трамп»

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир пригрозил ответить на политику торговых ограничений со стороны Евросоюза так, как это делает президент США Дональд Трамп. Махатхир заявил, что Куала-Лумпур предпримет ответные меры и ограничит ввоз европейских товаров, если Брюссель попытается бойкотировать закупки малайзийского пальмового масла под предлогом нанесения вреда окружающей среде.
«Будем делать как мистер Трамп. Он не самый приятный человек, но иногда можно что-то почерпнуть и у не самых приятных людей», — сказал Махатхир в ходе бизнес-форума в Бангкоке.
Премьер Малайзии подчеркнул, что в ответ на урезание поставок пальмового масла в страны ЕС Куала-Лумпур будет снижать импорт европейских товаров. «Не хотите покупать пальмовое масло из Индонезии или Малайзии? Ну, а мы не будем покупать самолеты Airbus. Лучше какие-нибудь российские самолеты купим или что-нибудь в этом роде», — добавил он.
Махатхир считает, что страны Юго-Восточной Азии обладают достаточной силой и Евросоюз должен это понимать. По мнению малайзийского премьера, Брюссель начал вводить торговые ограничения против азиатских товаров в связи с изменившимся в мире балансом сил. Раньше, отметил он, западные страны поставляли в Азию товары, а взамен получали сырье. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, и Азия не только обладает передовыми технологиями, ни может самостоятельно производить необходимые товары, а Запад, в свою очередь, может оказаться в тупике.
Европейский парламент стремится сократить использование пальмового масла начиная с 2023-го, вплоть до полного запрета в 2030 году. В качестве предлога европейцы высказывают опасения, что его производство приводит к вырубке лесов, гибели животных и усугубляет изменение климата. В Малайзии и Индонезии назвали предложенный ЕС запрет проявлением «двойных стандартов», который лишит средств к существованию миллионы людей.