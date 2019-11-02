РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви с 3 ноября

Русская православная церковь (РПЦ) прекратит евхаристическое общение с архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом II за признание им неканонической церкви Украины. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, это не означает, что РПЦ прекратит общение со всей Элладской церковью.





«Это означает, что когда патриарх [Московский и всея Руси] будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха», — цитирует «Интерфакс» митрополита.





Иларион считает, что в ближайшее воскресенье, 3 ноября, когда патриарх Кирилл будет служить, этого поминовения не будет. «Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом», — констатировал он.





В то же время, добавил митрополит, это не означает, что РПЦ прекращает общение со всеми представителями Элладской церкви. По его словам, отношения будут сохранены с теми архиереями, которые не признали украинский раскол. Кроме того, отметил Иларион, паломнические службы РПЦ будут рекомендовать паломникам не посещать епархии тех архиереев Элладской церкви, которые признают «украинский раскол».





В конце октября архиепископ Афинский направил мирную грамоту главе неканонической церкви Украины Епифанию Думенко, в которой заявил о ее официальном признании. Накануне этого события в РПЦ предупредили, что если Иероним II признает украинский раскол, то тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви.





В декабре 2018 года на Украине была создана новая поместная православная церковь, в состав которой вошли некоторые местные раскольнические православные церкви и некоторые приходы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Томос (свидетельство о создании) иерархи новой Православной церкви Украины (ПЦУ) получили от константинопольского патриарха Варфоломея. Русская православная церковь (РПЦ) не признала ПЦУ и разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Активную роль в создании ПЦУ сыграл бывший президент Украины Петр Порошенко.





В июне 2019 года предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет заявил, что выходит из состава ПЦУ. Филарет также назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания Иудой.