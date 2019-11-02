МИД РФ выразил обеспокоенность безопасностью сотрудников СМИ на Украине

В дипведомстве подчеркнули отсутствие прогресса в расследовании убийств журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других. «Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО [неправительственные организации] реагировать жестче и решительно осуждать все формы давления украинских властей на СМИ, включая устранение неугодных киевским властям журналистов», — добавили дипломаты.





В МИД отметили, что Россия придерживается принципа прозрачности и открытости своего информационного пространства, обеспечивая беспрепятственную работу иностранных и отечественных журналистов на своей территории. Проблема безопасности журналистов, уточнили дипломаты, будет обсуждаться на международной конференции по свободе СМИ, которая пройдет 6 ноября под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы прессы и министерства иностранных дел РФ.





С начала 2014 года на Украине погибли около 20 журналистов. Среди них публицист и писатель Олесь Бузина, который был застрелен у своего дома в Киеве, журналист Павел Шеремет, взорванный в центре украинской столицы, журналист газеты Sportanalytic Игорь Костенко, убитый в ходе протестов на Майдане, и репортер газеты «Вести» Вячеслав Веремий, жестоко избитый и застреленный группой лиц в Киеве.





В ходе освещения боевых действий в Донбассе кроме Корнелюка и Волошина погибли фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты «Сегодня» Сергей Николаев, а также оператор российского «Первого канала» Анатолий Клян.





Последний случай убийства журналиста на Украине зафиксирован в июне 2019 года. 19 июня в своей квартире с огнестрельным ранением головы был найден военный обозреватель и политический журналист Дмитрий Тымчук. Украинские правоохранители рассматривают три версии его гибели: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.