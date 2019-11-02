Россиянам установили рекомендованный уровень потребления соли в сутки

В России установлена новая рекомендованная суточная норма потребления соли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай. По его словам, Вероника Скворцова подписала приказ, который вносит изменение в рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Уровень потребления соли в документе приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где рекомендуют употреблять не более пяти граммов соли в сутки.





Салагай подчеркивается, что речь идет не о досаливании пищи, а обо всей соли, поступающей в организм человека. «Мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы - инфаркта или инсульта», — добавил замминистра.