Россиянам установили рекомендованный уровень потребления соли в сутки

В России установлена новая рекомендованная суточная норма потребления соли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай. По его словам, Вероника Скворцова подписала приказ, который вносит изменение в рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Уровень потребления соли в документе приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где рекомендуют употреблять не более пяти граммов соли в сутки.
Салагай подчеркивается, что речь идет не о досаливании пищи, а обо всей соли, поступающей в организм человека. «Мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы - инфаркта или инсульта», — добавил замминистра.
В качестве рекомендаций по сокращению суточного потребления соли Салагай приводит несколько советов от ВОЗ. В частности, он говорит о необходимости убрать со стола солонки, чтобы исключить возможность досаливания пищи без особой необходимости. Также замминистра предлагает сократить использование соли при приготовлении еды, снизить потребление соленых закусок и выбирать продукты с низким содержанием соли.
Также Салагай обращает внимание на несоответствие действительности распространяемой информации о том, что некоторые соли не вызывают гипертонии, поскольку имеют природное происхождение. «Это не так, поскольку главным является не происхождение соли, а количество содержащегося в ней натрия», — подчеркнул он.
В приказе главы Минздрава отмечается, что согласно рекомендациям ВОЗ вся употребляемая в пищу соль должна быть йодирована, поскольку это очень важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода в организме человека.