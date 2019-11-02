СКР возбудил дело из-за видео на YouTube, где дети берут интервью у гея

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного СКР Юлию Иванову.





«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Следователи допросили организатора видеосъемки, устанавливается круг потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается», — цитирует агентство «Москва» представителя столичного СКР.





Ранее Иванова сообщила, что СКР начал проверку после того, как на одном из интернет-ресурсов были размещены видеоролики, в которых малолетние и несовершеннолетние дети беседуют со взрослыми людьми на сексуальные темы.





В конце октября столичные следователи начали проверку из-за размещения на YouTube-канале Real Talk ролика, в котором дети берут интервью у гомосексуала и порноактрисы, говорят про секс и задают откровенные вопросы. Ранее против организатора съемок было возбуждено уголовное дело. Канал, у которого было более 50 тысяч подписчиков, уже удален. Соответствующий запрос в ведомство направил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.