«Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» по транзиту

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на сумму в 12 миллиардов долларов. Об этом в своем Facebook сообщил Юрий Витренко. По его словам, украинская сторона напряженно работала над документами в течение последних трех месяцев и рассчитывает на принятие в 2021 году решения по новому арбитражу.





«Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500 страниц. К нему добавлены три доклада международных экспертов, которые специально для этого были разработаны. Также добавили показания свидетелей и кучу других приложений», — написал Витренко.

Представитель «Нафтогаза» отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще в апреле 2018 года, и теперь украинская компания «защищается», направив встречный иск. Витренко не раскрывает суть требований иска, пообещав раскрыть их позже. Он подчеркивает, что этим шагом компания защищает Украину от «самой мощной корпорации России».





Витренко также отмечает, что работа над документами для иска велась около трех месяцев в напряженном режиме. «Последние недели работали так, что не было времени нормально поспать, не было времени на семью, друзей, коллег и журналистов», — добавил он.





В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить по иску украинской компании «Нафтогаз Украина» в рамках контракта на транзит газа 2,6 миллиарда долларов. Позже российская компания оспорила это решение в шведском апелляционном суде округа Свеа. Несмотря на это, Высокий суд Англии и Уэльса решил арестовать 18 июня 2018 года активы «Газпрома» на территории Великобритании по просьбе «Нафтогаза» в связи с принудительным исполнением решения Стокгольмского арбитража. В сентябре 2018 года решение английского суда было отменено под обязательство со стороны «Газпрома» не отчуждать акции компании Nord Stream AG до окончания слушаний.





НАК «Нафтогаз Украина» пытается взыскать в международных судах с «Газпрома» присужденные ей средства. Для этого украинская сторона проводит кампанию по аресту активов российской компании в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования «Нафтогаза» на получение от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York информации о европейских активах «Газпрома».





В июле 2019 года суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по аресту активов российской компании. Таким образом, отметили в «Нафтогазе», подтверждены аресты активов российской компании на территории этих стран в рамках исполнения решения арбитражного суда.