В Москве убит глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев убит на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах. По данным Telegram-канала «112», Эльджаркиев еще с одним человеком, предположительно его родственником, вышел из автомобиля во дворе многоэтажки на улице Академика Анохина, и в этот момент мужчина в черно-красной куртке открыл по ним огонь из пистолета.





«На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев», — цитирует агентство своего собеседника.





По предварительным данным, во время покушения вместе с главой центра был его брат — известный нейрохирург Ахмед Эльджеркиев. Он также скончался.





«По первоначальной версии, это убийство было заранее спланировано и имеет признаки заказного», — сообщил ТАСС источник, отметив, при этом, что убийство было тщательно спланировано и продумано, а киллеру был известен маршрут передвижения жертвы.





Как сообщает Telegram-канал «112», за несколько секунд до нападения Эльджаркиев и еще один человек вышли из автомобиля Mercedes с питерскими номерами. Они успели отойти на несколько шагов от машины и в этот момент мужчина в красной куртке открыл по ним огонь из пистолета. Очевидцы слышали более семи выстрелов. В автомобиле был третий человек. Как только началась стрельба он спрятался за машиной и остался жив.





Из особых примет нападавшего, пишет Telegram-канал «112», очевидцы успели разглядеть маску, скрывавшую лицо и красно-черную куртку. По их словам, убийца вышел из автомобиля и застрелил двух человек. После этого он скрылся на машине, предположительно марки «Фольксваген Поло».





В пресс-службе столичной полиции сообщили, что сигнал о расстреле двух человек во дворе многоэтажки на улице Академика Анюхина поступил в службу 02 в 18:30 мск. Полиция разыскивает подозреваемого. В столице объявлен план «Перехват».





В январе 2019 года на Ибрагима Эльджаркиева уже покушались. Автомобиль с главой Центра противодействия экстремизму в Ингушении обстреляли в Сунженском районе по дороге в аэропорт Магас. В тот раз Эльджаркиев не пострадал. Ранения получили трое сопровождавших его охранников. Один из них позже скончался. За рулем машины тогда находился брат Эльджаркиева.