Машину предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии обнаружили на юго-западе Москвы

Возле станции метро «Университет» в Москве обнаружен брошенный автомобиль BMW, на котором, предположительно, скрылся убийца главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их версии, киллер с сообщниками пересели в другую машину.





«Брошенный автомобиль BMW обнаружен возле метро «Университет», сейчас там работают следователи и криминалисты. Киллер и его сообщники скрылись. Возможно, пересели в другую машину. Сейчас просматриваются камеры видеонаблюдения, чтобы установить их маршрут», — цитирует агентство свой источник.





По данным издания, полиция разыскивает трех мужчин, которые могут быть причастны к убийству Эльджаркиева и его брата. Правоохранители составили словесный портрет стрелявшего. «Идет розыск трех мужчин, составлен словесный портрет киллера», — сказал собеседник агентства, отметив при этом, что сейчас изучаются записи камер наблюдения.





Руководитель ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты во дворе многоэтажки на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером 2 ноября. Убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле. Для розыска киллера и его сообщников в столице введены планы «Перехват» и «Вулкан». По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительной версии, убийство Эльджаркиева имеет признаки заказного.