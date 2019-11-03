В офисе Зеленского назвали фейком информацию о драке глав СБУ и администрации президента

В офисе украинского президента опровергли слухи о драке председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и руководителя президентской администрации Андрея Богдана. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко назвал выдуманной эту информацию. Ранее о драке двух высокопоставленных чиновников в Facebook сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина. Последняя также вспомнила о подобных инцидентах в президентской администрации в предыдущие годы.





«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца, — написал в своем Facebook Тимошенко. — В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие».