В офисе Зеленского назвали фейком информацию о драке глав СБУ и администрации президента

В офисе украинского президента опровергли слухи о драке председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и руководителя президентской администрации Андрея Богдана. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко назвал выдуманной эту информацию. Ранее о драке двух высокопоставленных чиновников в Facebook сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина. Последняя также вспомнила о подобных инцидентах в президентской администрации в предыдущие годы.
«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца, — написал в своем Facebook Тимошенко. — В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие».
«Команда Зе пошла вразнос. В среду [30 октября] на Банковой подрались Баканов и Богдан. Разнимала охрана. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта — назначение начальника ГСУ [главное следственное управление] СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка. Богдану выбили зуб», — отмечал ранее в своей публикации Речинский.
Речинский утверждал, что конфликт между председателем СБУ и главой офиса украинского президента произошел из-за назначений в спецслужбе. По его мнению, Баканов тесно связан с бизнесменом Игорем Коломойским. «И это плохо. Слишком велик соблазн использовать «контору» для личного обогащения», — считает журналист.
Информацию Речинского о драке в офисе президента Украины подтверждает журналистка Соня Кошкина. «Фактаж весь подтверждаю — проверила. И по Богдану тоже», — написала она у себя в Facebook и добавила, что у нее несколько иные оценки и акценты по инциденту, но озвучить их Кошкина пока отказывается.
Кошкина вспомнила аналогичные инциденты в администрации президента Украины, которые происходили в прошлые годы. «В далеком 2003-м (если не в 2002-м, давно, короче) [на тот момент глава АП Виктор] Медведчук и [первый помощник Леонида Кучмы Сергей] Левочкин тоже подрались в АП. Сцепились в лифте», — отметила журналистка.
Речинский был пресс-секретарем СБУ в 2005 году, когда ее возглавлял Александр Турчинов. Журналист часто пишет о ситуации в украинской спецслужбе. Также с ним связывают информационный портал ОРД.