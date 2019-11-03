Россиянин Бурков назвал «агрессивным» решение Израиля об экстрадиции в США

Россиянин Алексей Бурков, задержанный в Израиле в декабре 2015 года по запросу американских властей, назвал «агрессивным» решение израильского министра юстиции о своей экстрадиции в США. Бурков также отметил, что рассчитывает вернуться на родину.





«Считаю это решение агрессивным», — цитирует РИА Новости ответ Буркова на вопрос журналистов, попросивших оценить решение главы Минюста Израиля Амира Оханы от 30 октября о его экстрадиции в США.





Россиянин также заявил, что рассчитывает вернуться в Россию. Кроме того, Бурков хочет, чтобы материалы возбужденного против него дела были обнародованы.





Высший суд справедливости Израиля рассматривал 3 ноября петицию газеты Haaretz, журналисты которой настаивают на том, чтобы материалы по делу Андрея Буркова были опубликованы. Ранее Окружной суд Иерусалима рассматривал запрос американских властей на экстрадицию россиянина в закрытом режиме, все материалы засекречены с 2015 года.





Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года. Вашингтон требует его экстрадиции в США, где его разыскивают по подозрению в киберпреступлениях. На днях Минюст Израиля одобрил решение об экстрадиции Буркова в США, однако на следующий день приостановил его в ответ на иск семьи россиянина.