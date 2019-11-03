Сослуживцы убитого накануне главы ЦПЭ Ингушении записали видеобращения

Сотрудники ингушской полиции, работавшие вместе с убитым в Москве вечером 2 ноября главой Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагимом Эльджаркиевым, записали видеообращения. В них его сослуживцы делятся своими чувствами, вспоминают годы совместной службы и обещают сделать все возможное, чтобы преступники были найдены и привлечены к ответственности. Видеообращения опубликовал пресс-центр МВД на своей официальной странице в Twitter.





«Ибрагима Эльджаркиева знаю не один год. Под его руководством нес службу. Он был достойным офицером, надежным другом, и это очень большая потеря для всего МВД Республики Ингушетия. Преступники совершили подлое преступление, которое не останется безнаказанным. Все, кто принимал участие, понесут наказание», — сказал один из сотрудников ингушской полиции.