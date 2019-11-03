Сослуживцы убитого накануне главы ЦПЭ Ингушении записали видеобращения

Сотрудники ингушской полиции, работавшие вместе с убитым в Москве вечером 2 ноября главой Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагимом Эльджаркиевым, записали видеообращения. В них его сослуживцы делятся своими чувствами, вспоминают годы совместной службы и обещают сделать все возможное, чтобы преступники были найдены и привлечены к ответственности. Видеообращения опубликовал пресс-центр МВД на своей официальной странице в Twitter.
«Ибрагима Эльджаркиева знаю не один год. Под его руководством нес службу. Он был достойным офицером, надежным другом, и это очень большая потеря для всего МВД Республики Ингушетия. Преступники совершили подлое преступление, которое не останется безнаказанным. Все, кто принимал участие, понесут наказание», — сказал один из сотрудников ингушской полиции.
Руководитель ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты во дворе многоэтажки на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером 2 ноября. Убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле. Для розыска киллера и его сообщников в столице были введены планы «Перехват» и «Вулкан». По факту убийства Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. По предварительной версии следователей, убийство Эльджаркиева имеет признаки заказного. Глава СКР Александ Бастрыкин поручил передать расследование дела в центральный аппарат ведомства
Днем 3 ноября в СКР заявили о прогрессе в деле убийства Эльджаркиева и его брата. В частности, в ведомстве сообщили о «серьезном продвижении по раскрытию данного преступления» в первые несколько часов. У следствия готовы приоритетные версии случившегося. Также правоохранители отрабатывают людей, которые могут быть причастны к преступлению. По данным источника ТАСС, на причастность к преступлению следователи проверяют девять человек. В розыск объявлены три человека, допрошены свидетели убийства. По данным агентства, приоритетной остается версия, связанная со служебной деятельностью Эльджаркиева.