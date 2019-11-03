В Сети появилось видео нокаута Ковалева в бою с Альваресом

Первые семь раундов боя прошли достаточно спокойно. Ковалев держал Альвареса на дистанции. Мексиканец же стремился действовать активнее и разнообразнее, пытаясь разбить защиту россиянина. В восьмом раунде Ковалеву удалось провести хороший трехминутный отрезок, в котором он имел преимущество. Однако в 10-м российский боксер пропустил мощный прямой в голову, но смог выдержать его. В 11-м раунде Альварес провел комбинацию из сокрушительных боковых ударов, отправив Ковалева в нокаут.





После окончания поединка россиянин поблагодарил мексиканского боксера и заявил, что не планирует завершать карьеру. «Большое спасибо Альваресу, этот парень творит историю на наших глазах. Что касается меня, то я еще обязательно вернусь на ринг», — цитирует издание Boxing Scene россиянина.





Победа Альвареса над Ковалевым принесла мексиканцу титул по версии WBO в полутяжелом весе и он стал чемпионом мира в четырех весовых категориях. Бой состоялся в ночь на 3 ноября на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе штата Невада.





С 2014-го по 2016 год Ковалев одновременно владел тремя чемпионскими титулами в полутяжелой весовой категории — по версиям IBF, WBO и WBA. Все три титула Ковалев потерял в ноябре 2016 года после боя с американцем Андре Уордом. В ноябре 2017 года россиянин завоевал титул чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версии WBO, одержав победу техническим нокаутом над украинским боксером Вячеславом Шабранским.