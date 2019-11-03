Лидер Ирана назвал опасными и бесполезными переговоры с США

Тегеран не поддастся на давление со стороны Вашингтона и не пойдет на переговоры с США, заявил глава Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи. По его словам, американская администрация использует переговоры для политического проникновения в Иран, а не для решения существующих проблем.
«Наша самая серьезная конфронтация с США состояла в том, чтобы заблокировать политическое возвращение США в Иран. Уклонение от переговоров также является способом блокировать их проникновение. Это означает, что в мире есть нация, которая не признает узурпацию, тиранию и международную диктатуру США», — написал аятолла Хаменеи в Twitter.
Иранский лидер подчеркивает, что переговоры с американцами не решают все проблемы. «Опыт Кубы и Северной Кореи перед нами. Они фотографировались и даже выражали любовь к северокорейским чиновникам! Но они даже не ослабили санкции», — подчеркнул он.
«После победы [в Иране исламской] революции в течение последних 41 года США предприняли все доступные им враждебные действия против иранского народа. Конечно, мы не бездействовали и делали все возможное, чтобы противостоять США, и во многих случаях нам удалось загнать их в угол», — резюмировал Хаменеи.
Государственный секретарь США Майк Помпео 1 ноября объявил о введении против Ирана дополнительных санкций. Ограничительные меры распространяются на строительный сектор, ракетную и ядерную программы исламской республики. Как пояснили в Госдепартаменте, санкции направлены на то, чтобы блокировать возможности Тегерана по разработке ядерного оружия и сохранить контроль над ядерной энергетикой страны.