Лидер Ирана назвал опасными и бесполезными переговоры с США

Тегеран не поддастся на давление со стороны Вашингтона и не пойдет на переговоры с США, заявил глава Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи. По его словам, американская администрация использует переговоры для политического проникновения в Иран, а не для решения существующих проблем.





«Наша самая серьезная конфронтация с США состояла в том, чтобы заблокировать политическое возвращение США в Иран. Уклонение от переговоров также является способом блокировать их проникновение. Это означает, что в мире есть нация, которая не признает узурпацию, тиранию и международную диктатуру США», — написал аятолла Хаменеи в Twitter.