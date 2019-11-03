Власти признали неудачной оптимизацию здравоохранения ряда регионов РФ

В правительстве РФ признали неудачной оптимизацию системы здравоохранения во многих регионах страны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей 3 ноября на телеканале «Россия 1». В беседе также участвовала глава Минздрава Вероника Сквоцова, которая отметила «сильную устарелость» инфраструктуры региональных медицинских учреждений.





«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно», — заявила Голикова. В той же программе министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что инфраструктура региональных поликлиник и больниц «сильно устарела». «Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — добавила она.





В свою очередь первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов добавил, что «тема годами не решалась — модернизация поликлиник, районных больниц, которые сегодня в плохом, если не сказать в ужасном состоянии».





Проблемы здравоохранения в России обсуждались на заседании Госсовета, которое 31 октября провел в Калининградской области президент России Владимир Путин. Основные вопросы касались обеспечения доступности для россиян медицинских услуг и качества их оказания. Перед началом заседания глава государства встретился с представителями общественности, где также обсуждались проблемы российской медицины.





Накануне, 31 октября, РБК сообщил со ссылкой на подготовленную Минздравом справку о состоянии здравоохранения в регионах, что прирост числа врачей в России в 2018 году составил 0,07% (404 специалиста). При этом количество медиков сократилось в 54 регионах, наиболее негативную динамику показали Бурятия (сокращение на 59%) и Новосибирская область (на 58%).