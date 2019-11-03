«Это и есть фейк»: Захарова обвинила NYT в искажении фактов с вылетом атташе США

Газета The New York Times располагала информацией от МИД РФ о ситуации с задержкой вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США на борту, которая якобы имела место в августе 2019 года. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Она подчеркнула: американское издание не только не опубликовало предоставленную информацию, но и исказило ее.





«Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника», — написала Захарова в Facebook, озаглавив свой пост: «Пять минут, которые подвели The New York Times под фейк».

Дипломат указала, что МИД РФ предоставил NYT информацию о том, как на самом деле разворачивалась ситуация с «задержкой» вылета. «Тезис о якобы имевшей место задержке рейса был аргументированно опровергнут. Несмотря на это, американское издание намеренно скрыло от аудитории изложенную в комментарии министерства хронологию событий, предоставив искаженную версию событий, не приводя при этом ссылки на факты», — добавила она.





В комментарии российского дипломатического ведомства, предоставленном изданию до публикации, говорилось о том, что «за пять с половиной часов до первоначально намеченного времени взлета именно авиаперевозчик перенес отправление на один час позже». Российская сторона сделала все, чтобы минимизировать задержку, которая была вызвана неправильно оформленными перевозчиком документами прилетевших специальным бортом иностранных врачей — они ошибочно были включены в состав экипажа. «На исправление документов ушло 20 минут. Но это не задержало посадку: она началась за 40 минут до взлета», — резюмирует Захарова и добавляет, что «подобный материал — это скандал и подлог в чистом виде».





Американская газета NYT 2 ноября опубликовала статью, в которой утверждалось, что российские власти в августе без конкретной причины на несколько часов задержали вылет самолета, на котором находился заболевший военный атташе США. Автор назвал ситуацию «последним свидетельством того, что запугивание американских чиновников Россией в их стране достигло уровня, невиданного со времен холодной войны».