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Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции
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Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции

По предварительной информации, автобус слетел с автострады на повороте из-за мокрого асфальта

Следовавший по маршруту Париж — Лондон автобус слетел с автотрассы в районе коммуны Перон департамента Сомма, сообщает издание AFP со ссылкой на источник в полиции. В автобусе находились 33 человека, в том числе иностранные граждане. По данным газеты Courrier Picard, среди пассажиров были россияне, испанцы, ирландцы и французы. В российском посольстве во Франции опровергли информацию о нахождении в автобусе граждан России.


«По информации жандармерии французского департамента Сомма, россиян среди пострадавших нет», — сообщил в беседе с Daily Storm дежурный дипломат российского диппредставительства. 


«В 11:50 [13:50 мск] автобус компании Flixbus съехал с автострады и лег на бок на участке между Амьеном и Сен-Кантеном», — цитирует сообщение префектуры издание.

                                        

По информации местных властей, в автобусе находились 33 человека. В результате ДТП 29 из них получили легкие ранения и четверо — тяжелые. Для оказания помощи пострадавшим были мобилизованы экстренные службы из Саму, департамент пожарной и спасательной службы и жандармерии.


По данным Courrier Picard, автобус слетел с автострады на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся. В автобусе находились граждане России, Испании, Ирландии и Франции, утверждает издание. 


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