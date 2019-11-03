Экс-мэр Грозного извинился за «профилактические беседы» с электрошокером

Бывший мэр города Грозного Ислам Кадыров признал свою вину за использование электрошокера при общении с местными жителями, задержанным по подозрению в мошенничестве. Он также принес свои извинения и заявил о готовности понести любое наказание. Такое свое поведение Кадыров объяснил последствиями наркоза, который ему делали несколько десятков раз после нескольких ДТП.





«Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват. Я готов понести наказание за свои ошибки, но я сделал это не со злым умыслом, не в корыстных целях, а для того, чтобы помочь людям, которые стали жертвами аферистов», — сказал Ислам Кадыров журналисту ЧГТРК «Грозный» Чингизу Ахмадову.





Свое «неадекватное и неподобающее поведение» в общении с задержанными по подозрению в мошенничестве местными жителями экс-мэр столицы Чечни объяснил последствиями наркоза, который ему делали после нескольких дорожно-транспортных происшествий.





«Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям», — сказал он и добавил, что такое поведение не подобает ни одному из членов команды главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.





Экс-мэр Грозного опроверг информацию о том, что он был снят с должности градоначальника из-за причастности к заговору против главы Чечни.





Накануне Чингиз Ахмадов в Instagram анонсировал беседу с Исламом Кадыров в прямом эфире. Журналист заявил, что «слухи и сплетни – настоящая беда современности, как и необоснованная критика». «Чтобы в очередной раз преодолеть их, я выйду сегодня [3 ноября] в 15:00 часов в прямой эфир вместе с Исламом Кадыровым. Договоренность об этом достигнута сегодня в ходе телефонного разговора. Он готов ответить на вопросы и претензии», — добавил он.





В конце октября ЧГТРК «Грозный» передал в полицию восемь часов видеозаписей, на которых запечатлено, как экс-чиновник использует электрошокер и угрожает задержанным по подозрению в мошенничестве местным жителям. Журналисты рассказали, что записи сделаны пресс-службой Ислама Кадырова в период его пребывания на посту — с 2012-го по 2015 год. Правоохранители начали проверку в отношении бывшего мэра чеченской столицы.





Ислам Кадыров — родственник главы Чечни Рамзана Кадырова, уроженец села Центарой (в 2019 году переименовано в Ахмат-Юрт), был мэром Грозного с 2012-го по 2015 год. Затем до апреля 2017 года он работал заместителем председателя правительства Чечни по вопросам взаимодействия с силовыми ведомствами. 25 апреля 2017 года глава Чечни объявил в Instagram, что Ислам Кадыров переходит на работу в правоохранительные органы.





В сентябре 2016 года на пресс-конференции Рамзан Кадыров подтвердил, что на него готовилось покушение, но «вовремя сработали сотрудники службы безопасности» и у преступников «не получилось реализовать свои планы». После разоблачения покушения Ислам Кадыров неожиданно появился на экранах чеченского телевидения с забинтованными руками. «Новая газета» писала в январе 2017 года, что двоюродный брат Ислама Кадырова Валид Яхиханов воспользовался его телефонной книгой и передал номер телефона главы Чечни Бадруди Ямадаеву — младшему из шестерых чеченских братьев из тейпа Беной, которые считаются «кровными врагами» Рамзана Кадырова.