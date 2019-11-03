США могут отказаться от введения пошлин на автомобили из ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от введения в ноябре заградительных тарифов на импортируемые в страну автомобили из ЕС. Об этом заявил министр торговли Уилбур Росс. По его словам, это связано с успешными переговорами с автопроизводителями из Европы, Японии и Южной Кореи.





«Мы надеемся, что переговоры, которые мы вели с отдельными компаниями относительно их планов по капиталовложениям, принесут достаточно плодов, чтобы, возможно, не было необходимости полностью задействовать статью 232 [закона от 1962 года, дающего право президенту вводить пошлины для корректировки импорта и защиты национальных интересов], а может и вообще не потребуется даже частичное применение этой статьи», — сказал Росс в беседе с корреспондентом издания Bloomberg.





Министр отметил, что прийти к такому решению способствовали «очень хорошие беседы» с представителями крупных автопроизводителей из Евросоюза, Японии и Южной Кореи.





Дональд Трамп неоднократно высказывался за то, что в отношениях с Брюсселем США находятся в течение многих лет в положении глупой страны. По мнению главы Белого дома, ни один из союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к его стране, как Евросоюз. По его словам, Вашингтон не должен оплачивать содержание НАТО для защиты Европы, которая использует Соединенные Штаты в сфере торговли.





В июне 2018 года США ввели торговые пошлины на ряд категорий производимых в Евросоюзе товаров. Идея о заградительных тарифах для европейских автомобилей также обсуждалась, однако решение несколько раз откладывалось. В Брюсселе пытались всеми силами изменить это решение и до последнего вели переговоры на уровне глав государств. Однако Трамп не отказался от своих планов. Тем самым американцы фактически объявили Европе экономическую торговую войну, которая, как считают эксперты, может сказаться на других отраслях экономики и привести к непредсказуемым последствиям.