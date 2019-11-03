Песков объяснил отсутствие камер и прессы на Госсовете в Калининграде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие камер и представителей СМИ на заседании Госсовета в Калининграде «зашкаливающей температурой дискуссий». По словам главы пресс-службы Кремля, в ходе общения руководители регионов не должны ограничивать себя в критике как друг друга, так и поступающих предложений.





«Те же губернаторы, те же руководители регионов, они не должны ограничивать себя и в критике друг друга, и в критике тех или иных предложений, там идет предельно откровенный рабочий разговор, который потом уже ложится на бумагу, и по поручению президента, собственно, по ходу вносятся предложения, корректировки в тот проект, который был подготовлен заранее», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшем на телеканале «Россия 1».





Глава пресс-службы Кремля отметил, что в ходе заседания Госсовета иногда температура дискуссий зашкаливала и она не должна сниматься на камеры.

В интервью Песков положительно оценил новый формат проведения Госсовета. Пресс-секретарь президента уточнил, что нововведение заключается в приезде глав ведомств и регионов за два дня до заседания. В этот период они ведут «мозговой штурм» по рабочим группам и к прибытию президента Владимира Путина подготавливают проект перечня поручений. «Поэтому — чрезвычайно полезный, нужный и эффективный формат», — резюмировал он.





Очередное заседание Госсовета прошло 31 октября в Калининграде в закрытом режиме. Одной из главных тем стало обсуждение проблем здравоохранения в России. Основные вопросы касались обеспечения доступности для россиян медицинских услуг и качества их оказания. Мероприятие прошло в новом формате, в нем впервые участвовали простые врачи. Перед началом заседания Владимир Путин встретился с представителями общественности, где также обсуждались проблемы российской медицины.





Накануне, 31 октября, РБК сообщил со ссылкой на подготовленную Минздравом справку о состоянии здравоохранения в регионах, что прирост числа врачей в России в 2018 году составил 0,07% (404 специалиста). При этом количество медиков сократилось в 54 регионах, наиболее негативную динамику показали Бурятия (сокращение на 59%) и Новосибирская область (на 58%).