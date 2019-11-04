В Средиземном море проверили боеготовность ВМФ и ВКС РФ

В Средиземном море у побережья Сирии прошли совместные учения разнородной боевой группировки Вооруженных сил РФ. В них приняли участие корабли Черноморского и Балтийского флотов, а также авиация Воздушно-космических сил (ВКС). Маневры проводились в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника оперативного командования в оперативной зоне Сергея Тронева. В своем Telegram-канале агентство опубликовало видео учений.
«В настоящий момент закончена активная фаза учений... Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия. Отработаны элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота», — сообщил РИА Новости Тронев.
По его словам, в ходе маневров были достигнуты положительные результаты. Главная особенность учений заключалась в задействовании разнородной группировки, в состав которой входило более пяти боевых кораблей Черноморского и Балтийского флотов, береговой ракетный комплекс «Бастион», авиация ВКС и суда обеспечения.
Тронев отметил, что объединенная группировка выполняла задачи по обеспечению безопасности и защите судоходства в регионе. Также, добавил он, отрабатывались элементы противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны. Кроме того, российские военные тренировались отслеживать корабельные группировки и отдельные боевые корабли иностранных государств.
«Проводятся учения, стрельбы, как одиночно, так и совместно с привлечением авиации, береговой составляющей, ну и, естественно, с кораблями и судами военно-морского флота», — добавил он.
В октябре прошли учения «ядерной триады», получившие название «Гром-2019». Финальным этапом маневров руководил лично президент РФ Владимир Путин. В них было задействовано порядка 12 тысяч военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, включая пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники. В ходе маневров были произведены пуски межконтинентальных баллистических ракет.