В Средиземном море проверили боеготовность ВМФ и ВКС РФ

«В настоящий момент закончена активная фаза учений... Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия. Отработаны элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота», — сообщил РИА Новости Тронев.





По его словам, в ходе маневров были достигнуты положительные результаты. Главная особенность учений заключалась в задействовании разнородной группировки, в состав которой входило более пяти боевых кораблей Черноморского и Балтийского флотов, береговой ракетный комплекс «Бастион», авиация ВКС и суда обеспечения.





Тронев отметил, что объединенная группировка выполняла задачи по обеспечению безопасности и защите судоходства в регионе. Также, добавил он, отрабатывались элементы противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны. Кроме того, российские военные тренировались отслеживать корабельные группировки и отдельные боевые корабли иностранных государств.





«Проводятся учения, стрельбы, как одиночно, так и совместно с привлечением авиации, береговой составляющей, ну и, естественно, с кораблями и судами военно-морского флота», — добавил он.





В октябре прошли учения «ядерной триады», получившие название «Гром-2019». Финальным этапом маневров руководил лично президент РФ Владимир Путин. В них было задействовано порядка 12 тысяч военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, включая пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники. В ходе маневров были произведены пуски межконтинентальных баллистических ракет.