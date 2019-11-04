Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства. Спикер нижней палаты отметил общие духовные ценности, историю и традиции России, которые объединяют людей разных национальностей и вероисповедания.





«На протяжении веков любовь к Отечеству, общие духовные ценности, история и традиции объединяют людей разных национальностей и вероисповеданий в нашей стране», — говорится в поздравлении Володина, опубликованном на сайте Госдумы.





Спикер отметил единство российского народа, его патриотизм и веру в будущее России, что помогает не только развитию страны, но и укреплению ее позиций в мире.





Заканчивая поздравление, Володин еще раз поздравил всех россиян с праздником и пожелал им успехов и всего самого доброго.





День народного единства — это воскрешенный государственный праздник, учрежденный в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. По этому указу церковный праздник Казанской иконы Божией Матери приобретал статус государственного. С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Возрожден в 2005 году. Ежегодно отмечается 4 ноября. Некоторые политологи считают, что причиной введения нового праздника в современной России была запланированная правительством отмена празднования 7 ноября, которое в сознании людей связано с годовщиной Октябрьской революции 1917 года.