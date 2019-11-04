Лидеры большинства стран — участниц АСЕАН проигнорировали саммит с США

Лидеры семи из десяти стран — участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали саммит с США, сообщает ТАСС. По данным агентства, в заседании приняли участие представители трех делегаций: Таиланда, Вьетнама и Лаоса. Как заявил глава Минфина Филиппин Карлос Домингес, решение об отказе участвовать в саммите было принято с соответствующим уровнем американской делегации.





На саммит с США, отмечает ТАСС, прибыли премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит. Остальные страны блока — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — были представлены на уровне министров иностранных дел.





Как рассказал министр финансов Филиппин Карлос Домингес, «данное решение было принято в связи с соответствующим уровнем делегации США». На проходящие 2-4 ноября в столице Таиланда мероприятия АСЕАН президент США Дональд Трамп не приехал. Также он не направил на саммит ни вице-президента, ни государственного секретаря. В Бангкоке американскую делегацию возглавляет советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. В состав делегации также входит министр торговли Уилбур Росс.





На встрече, сообщило агентство Reuters, Роберт О'Брайен зачитал послание Дональда Трампа к лидерам стран Юго-Восточной Азии с приглашением приехать в США для участия в специальном саммите.





Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. Образована 8 августа 1967 года. Ее высшим органом является саммит лидеров (глав государств и правительств) стран-членов, который проходит дважды в год. Саммит обычно длится три дня и сопровождается встречами с партнерами организации по региону. С июля 1996 года Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН.