Полиция Вьетнама задержала восемь человек по делу о гибели 39 мигрантов в Британии

Правоохранители Вьетнама задержали восемь подозреваемых в причастности к гибели 39 человек, тела которых 23 октября обнаружили в грузовике в британском Эссексе. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на начальника полиции провинции Нгеан Ан Нгуен Хуу Кау. По его словам, силовики намерены сделать все, чтобы разобраться с последствиями инцидента и помочь родственникам получить тела погибших.





«Вьетнамская полиция арестовала восемь человек в связи с гибелью 39 людей, которые были найдены мертвыми в грузовике в Эссексе 23 октября», — сообщило издание в Twitter.