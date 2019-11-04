Полиция Вьетнама задержала восемь человек по делу о гибели 39 мигрантов в Британии

Правоохранители Вьетнама задержали восемь подозреваемых в причастности к гибели 39 человек, тела которых 23 октября обнаружили в грузовике в британском Эссексе. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на начальника полиции провинции Нгеан Ан Нгуен Хуу Кау. По его словам, силовики намерены сделать все, чтобы разобраться с последствиями инцидента и помочь родственникам получить тела погибших.
«Вьетнамская полиция арестовала восемь человек в связи с гибелью 39 людей, которые были найдены мертвыми в грузовике в Эссексе 23 октября», — сообщило издание в Twitter.
«Исходя из того, что мы узнали от подозреваемых, мы будем активно вести расследования, направленные на борьбу и искоренение случаев незаконной отправки людей в Великобританию», — сказал агентству Ан Нгуен Хуу Кау.
23 октября в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс (юго-восток Соединенного Королевства) в прицепе грузовика обнаружили 39 трупов. Правоохранители выяснили, что автомобиль прибыл в Уэльс из Болгарии 19 октября. По первоначальной версии полиции, все 39 человек были гражданами КНР. Позже было установлено, что погибшие являлись гражданами Вьетнама. По предварительным данным, они погибли от переохлаждения — фура имела встроенный холодильник и охлаждалась до минус 25 градусов по Цельсию.