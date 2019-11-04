Медведев призвал преодолеть цифровое неравенство

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил за преодоление цифрового неравенства между странами. Об этом глава правительства заявил на XIV Восточноазиатском саммите. По его словам, Россия начала говорить об этой проблеме еще в начале тысячелетия, однако эту проблему так и не удалось устранить.





«Хотел бы чуть подробнее сказать, как мы работаем с новым направлением — цифровым развитием. Эта тема звучит на площадках международных организаций повсеместно, четвертая промышленная революция создает много проектов для того, чтобы преодолеть цифровое неравенство», — сказал Медведев.





Глава российского правительства подчеркнул, что Москва начала говорить об этой проблеме еще на саммитах в 2000-м. «Видно, что к 2019 году это цифровое неравенство никак не преодолено. Это, конечно, плохо», — констатировал премьер.





Медведев считает, что для распространения новых технологий не должно быть географических ограничений и они должны быть доступны даже на труднодоступных территориях. Премьер напомнил о российской инициативе, продвигаемой в рамках диалогового партнерства Россия — АСЕАН на площадках различных форумов.





«Мы выдвинули отдельную идею по концепции развития удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху. Она была выдвинута в ШОС [Шанхайская организация сотрудничества], но мы готовы ее продвигать и в других местах», — подчеркнул глава правительства.





Премьер-министр также заявил о необходимости запускать диалог Россия — АСЕАН по безопасному использованию информационно-коммуникационных технологий. Медведев отметил, что с развитием электронных сервисов нужно будет бороться с криминалом, который успел освоиться в цифровой среде. Он также призвал поддержать обновленный российский проект резолюции Генассамблеи ООН по международной информационной безопасности.