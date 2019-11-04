В Назрани похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ Ингушетии и его брата

В похоронах братьев Эльджаркиевых приняли участие представитель республиканского правительства, глава МВД Ингушетии Михаил Коробкин, начальник Главного управления МВД РФ по СКФО Сергей Бачурин, родственники и коллеги погибших. На траурную церемонию также пришли сотни людей. Перед погребением собравшиеся прочитали заупокойную молитву по усопшим.





Для обеспечения безопасности территория, где проходило траурное мероприятие, была оцеплена правоохранителями. По данным издания, полицейские кордоны были выставлены через каждые 150-200 метров.





Руководитель ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты во дворе многоэтажки на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером 2 ноября. Убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле. По факту убийства Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. По предварительной версии следователей, убийство Эльджаркиева имеет признаки заказного. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела в центральный аппарат ведомства.





3 ноября в СКР заявили о прогрессе в деле убийства Эльджаркиева и его брата. В частности, в ведомстве сообщили о «серьезном продвижении по раскрытию данного преступления» в первые несколько часов. У следствия готовы приоритетные версии случившегося. Также правоохранители отрабатывают людей, которые могут быть причастны к преступлению.