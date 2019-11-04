Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в честь Дня народного единства

День народного единства — это воскрешенный государственный праздник, учрежденный в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. По этому указу церковный праздник Казанской иконы Божией Матери приобретал статус государственного. С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Возрожден в 2005 году. Ежегодно отмечается 4 ноября. Некоторые политологи считают, что причиной введения нового праздника в современной России была запланированная правительством отмена празднования 7 ноября, которое в сознании людей связано с годовщиной Октябрьской революции 1917 года.