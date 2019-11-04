Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в честь Дня народного единства

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в честь Дня народного единства. В церемонии, которая по традиции проводится в этот день, также приняли участие представители основных религиозных конфессий страны, школьники, представители молодежных организаций.
Вместе с главой государства в церемонии участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, предстоятель русской старообрядческой церкви митрополит Корнилий, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский и другие.
В церемонии также приняли участие члены Совета при президенте по межнациональным отношениям, школьники, представители молодежных организаций.
После возложения цветов Владимир Путин побеседовал и сфотографировался с участниками церемонии. Затем глава государства в сопровождении министра культуры России Владимира Мединского и патриарха Кирилла посетил выставку в Манеже «Память поколений». На выставке президент отметил скульптуру «Последний бой генерала Ефремова» советского скульптора-монументалиста Евгения Вучетича.
День народного единства — это воскрешенный государственный праздник, учрежденный в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. По этому указу церковный праздник Казанской иконы Божией Матери приобретал статус государственного. С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Возрожден в 2005 году. Ежегодно отмечается 4 ноября. Некоторые политологи считают, что причиной введения нового праздника в современной России была запланированная правительством отмена празднования 7 ноября, которое в сознании людей связано с годовщиной Октябрьской революции 1917 года.