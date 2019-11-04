В ДНР обвинили Киев в саботаже Минских соглашений

Невыполнение украинскими властями договоренностей по разведению войск в районе поселка Петровское в Донбассе — откровенный саботаж Минских соглашений. Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в регионе. Также было отмечено, что срыв разведения демонстрирует отсутствие у президента Украины Владимира Зеленского авторитета главнокомандующего.





Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины 4 ноября в своем заявлении назвал «провокацией» намерение ДНР выполнить согласованные Контактной группой обязательства по разведению войск в районе поселка Петровское. «Такого рода заявления показывают отсутствие авторитета своего же верховного главнокомандующего, который ранее сообщал о запланированном на 4 ноября отводе сил и средств с участка», — цитирует «Донецкое агентство новостей» заявление представительства ДНР.





Власти самопровозглашенной республики подчеркнули, что «подобные действия украинской стороны носят манипулятивный характер, являются откровенным саботажем Минских соглашений и попыткой переиначить все договоренности на свой лад». В ДНР отметили свою приверженность к выполнению утвержденного в Минске графика устранения нарушений на участке отвода сил и средств на линии разграничения.





4 ноября представители ДНР в 13:00 мск выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке. Однако ответных действий с украинской стороны не последовало.





Глава МИД ДНР Наталья Никонорова на прошлой неделе заявляла, что отвод в районе поселка Петровское начнется 4 ноября. Зеленский также озвучивал эту дату, но с оговоркой, что процессу будет предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели.





Вооруженные силы Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР 7 октября должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Согласно подписанным в 2016 году в Минске соглашениям, прекращение военных действий и создание зоны безопасности на этих участках требуются, чтобы начать новый саммит «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на востоке Украины. Отвод сил и средств у Золотого начался 29 октября. Представители наблюдательной миссии ОБСЕ 1 ноября получили уведомление от ЛНР о завершении данного процесса, а 2 ноября аналогичное уведомление поступило от украинской стороны.