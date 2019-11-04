На «Русский марш» в московском районе Люблино вышли около 200 человек

Еще один «Русский марш» прошел у станции метро «Октябрьское поле». Его организатором выступил Народно-патриотический союз России.





В конце октября префектура Юго-Восточного округа Москвы согласовала «Русский марш» 4 ноября, заявленный оргкомитетом, в который вошли «Нация и Свобода» и «Ассоциация народного сопротивления». Как заявляли организаторы, в мероприятии должны были принять участие до пяти тысяч человек.





«Русские марши» традиционно проводятся в Люблино с 2009 года. Шествия проходят 4 ноября, в День народного единства, с 2005 года. В 2011 году мероприятие собрало не менее 11 тысяч человек. В 2018 году организаторы также разделились. На один марш пришли порядка 150 человек, на другой — около 400.