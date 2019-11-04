СМИ выяснили причину иска к судебным приставам на 100 триллионов рублей

Житель Оренбурга Виталий С., исковое заявление которого к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и холдингу Mail.Ru Group на 100 триллионов рублей было признано необоснованным, как рассказало издание «Подъем», подал иск из-за блокировки его страницы в «Одноклассниках». По его словам, в соцсетях он поругался с местным предпринимателем, назвав последнего мошенником.





«У нас есть мошенник, который обманул весь Первомайский район — некачественно окна пластиковые ставит, деньги берет. Все люди на него подают в суд. Его принуждают по решению суда качественно выполнить работу. А у него коррупционные связи как раз с приставами. Конечно, я об этом рассказывал в соцсетях», — цитирует «Подъем» Виталия.





В связи с этим судебные приставы попытались тайным образом заблокировать его страницу в «Одноклассниках». А перед этим, утверждает Виталий, на него напали пристав-исполнитель и ее начальник. «Избивали меня, порвали одежду и так далее. К уголовной ответственности до сих не привлечены», — сказал мужчина.





После этого Виталий решил подать исковое заявление к ФССП и холдингу Mail.Ru Group на 100 триллионов рублей. Сумму, составляющую пять годовых бюджетов России, он назвал «символической и демонстративной». По его мнению, она должна показать ту неразбериху, которая происходит в судебном производстве. Мужчина сообщил, что пока не получил решение суда об отказе в иске, однако он намерен его оспаривать.





Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Первомайский районный суд Оренбургской области поступил рекордный иск о компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей. Суд 14 октября отклонил иск и признал требования необоснованными.





Для справки: доходы федерального бюджета России на 2019 год прогнозируются в объеме 19,97 триллиона рублей. В 2018 году в бюджет поступило 20,17 триллиона рублей.