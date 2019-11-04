Полиция открыла огонь по протестующим в Багдаде

Телеканал опубликовал видео столкновений протестующих с силами правопорядка. На кадрах видно, как между демонстрантами и полицейскими вспыхивают стычки. При этом отчетливо слышны выстрелы, видны несколько небольших пожаров и как ведут нескольких раненых. По данным источников издания, погибли не менее пяти человек, число раненных пока неизвестно.





В настоящее время протестующие пытаются прорваться на главную городскую площадь Тахрир, где в последние дни проходят многотысячные антиправительственные акции. Правоохранители применяют дубинки, резиновые пули и распыляют слезоточивый газ, пытаясь не пропустить демонстрантов в центр столицы. В стычках с силами безопасности около десятка человек получили ранения.





Протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Демонстранты требуют отставки правительства, роспуска парламента, проведения прозрачных выборов, улучшения условий жизни, снижения уровня безработицы и коррупции. С начала протестных акций в стране погибли более 250 человек, ранения получили свыше 11 тысяч.