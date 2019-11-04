Путин: День народного единства знаменует глубокую любовь к Родине

Глава государства отметил, что преданность Отечеству питала волю и решимость наших предков, которые более четырех столетий назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, а также освободили ее от интервентов и захватчиков.





«Этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение. Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу, самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины, за те исторические, духовные, семейные ценности, которые всем нам так дороги», — добавил президент.





Путин напомнил о предстоящем 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, назвав эту дату священной. По его словам, частью работы по подготовке к празднику стала выставка об этой войне, которую российский лидер посетил перед началом приема в Кремле. «Восхищает уникальный талант каждого автора — то, что все они через годы и поколения смогли передать героизм и жертвенность этого беспримерного подвига», — заявил он.





Российский лидер подчеркнул, что основой для успешного развития России является сплоченность общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. «Беречь эти традиции завещано всей историей великой страны», — добавил Путин.





Глава государства в День народного единства вручил в Кремле социологу Леокадию Дробижеву премию за вклад в укрепление единства российской нации. Ордена Дружбы удостоились несколько иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. В частности, награду получили почетный консул России на острове Крит Николаос Даскаландонакис, председатель Российско-Колумбийской торговой палаты Оскар Лопес Боланьос, почетный профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон и другие.





День народного единства — это воскрешенный государственный праздник, учрежденный в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. По этому указу церковный праздник Казанской иконы Божией Матери приобретал статус государственного. С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Возрожден в 2005 году. Ежегодно отмечается 4 ноября. Некоторые политологи считают, что причиной введения нового праздника в современной России была запланированная правительством отмена празднования 7 ноября, которое в сознании людей связано с годовщиной Октябрьской революции 1917 года.