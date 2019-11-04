Киев попросил Москву назвать сроки возврата задержанных в Керченском проливе кораблей

Украинский министр добавил, что после получения Киевом кораблей он хотел бы лично осмотреть их и убедиться, остались ли на них следы обстрелов и связана ли задержка их возвращения с тем, что корабли ремонтировали для сокрытия последствий обстрелов и столкновений.





«Никакой задержки с нашей стороны здесь нет. Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли», — подчеркнул дипломат.





Корабли ВМС Украины (два артиллерийских катера и рейсовый буксир) были задержаны в ноябре 2018 года неподалеку от Керчи, после того как вошли в территориальные воды России. По словам российских пограничников, военные суда не реагировали на предупреждения. Корабли отбуксировали в порт Керчи, а моряков арестовали и поместили в московский СИЗО. По версии Киева, Москва была предупреждена о маневрах. Власти Украины расценивает произошедшее как агрессию. Москва характеризует ЧП в Керченском проливе как провокацию.





Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что освобождение моряков является его первоочередной задачей на посту главы государства. На встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном 17 июня Зеленский назвал возвращение захваченных в Керченском проливе военных одним из условий для возвращения к работе «нормандской четверки»по урегулированию ситуации в Донбассе.