Володин: Бороться с терроризмом в одиночку невозможно

Бороться с международным терроризмом в одиночку невозможно и задача стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделать как можно больше в этом направлении. Об этом в Ереване заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

«Бороться с терроризмом в одиночку невозможно. Наша задача — как можно больше сделать для того, чтобы существовали единые списки террористических организаций», — подчеркнул Володин.





Спикер Госдумы отметил, что страны — участницы ОДКБ должны сделать все для обеспечения глобальной безопасности, включая разработку модельных законов и гармонизацию законодательства. «Когда террористы имеют хотя бы малейшую лазейку для того, чтобы укрыться в стране, которая их таковыми не считает, — понятно, что это все приводит к тяжелейшим последствиям», — резюмировал Володин.





Со своей стороны Мирзоян указал на то, что Парламентская ассамблея ОДКБ предлагает странам — участницам организации «модельные рекомендации по сближению национальных законодательств». Комментируя двусторонние отношения Москвы и Еревана, армянский парламентарий назвал их стратегическими и напомнил, что страны уже выработали солидную договорную базу для наращивания инвестиций.





Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным 4 ноября приехала в Ереван для участия в 12-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет 5 ноября. По пути в Армению на борту своего самолета Володин провел неформальную беседу с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дастанбеком Джумабековым. Они обсудили межпарламентские связи и повестку предстоящего пленарного заседания ПА ОДКБ.